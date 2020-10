Advocaat doet aangifte tegen jongerenclub van BIJ1: ‘Tweet over leger misselijkmakend’

De jongerenorganisatie komt in het geweer tegen de dienstplicht, die vanaf dit jaar ook geldt voor meisjes. Ruim 100.000 meisjes van 17, onder wie prinses Amalia, hebben onlangs een brief gekregen waarin staat dat ze staan ingeschreven voor de dienstplicht. In totaal zijn er 212.000 brieven naar 17-jarige jongens en meisjes verstuurd.



,,Meiden en jongens in dit land hebben gelijke rechten en gelijke plichten", aldus Bijleveld. Ze hoopt dat meer meisjes voor een carrière binnen de krijgsmacht kiezen. Momenteel is ongeveer 10 procent van de militairen vrouw. Te weinig, volgens de minister.



Overigens worden al ruim twintig jaar geen dienstplichtigen meer opgeroepen. De opkomstplicht is in 1997 opgeschort.



BIJ1 is een politieke beweging met Sylvana Simons als boegbeeld, die ijvert voor gelijkwaardigheid voor "iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse". De partij heeft één zetel in de gemeenteraad van Amsterdam, die door Simons wordt bezet.