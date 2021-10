Advocaat en neef van Taghi blijft voorlopig in de cel

Advocaat Youssef Taghi, de neef van topcrimineel Ridouan Taghi, blijft langer in voorarrest. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest met veertien dagen verlengd. Hij wordt ervan verdacht informatie uit de gevangenis in Vught te hebben gesmokkeld.

Vrijdag hield de politie de advocaat aan tijdens een bezoek aan zijn familielid in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij wordt er van verdacht informatie te hebben doorgespeeld en zou lid zijn van de criminele organisatie van Ridouan Taghi die zich richt op witwassen, drugshandel en het voorbereiden van moord. De twee neven zouden plannen voor een gewelddadige uitbraak uit de EBI hebben besproken. Ook werden besprekingen over drugshandel gevoerd, aldus het OM.

Youssef Taghi (38) is al enkele jaren actief als strafrechtadvocaat en bezocht sinds maart van dit jaar tientallen keren Ridouan Taghi in de EBI. Ook heeft talloze keren met hem gebeld. Vanwege zijn beroep als advocaat had hij vrije toegang tot de hoofdverdachte in het Marengo-proces en waren de gesprekken die zij voerden niet zicht- of hoorbaar voor de politie. Via de advocaat kon Taghi onbelemmerd met de buitenwereld communiceren en kon hij zijn criminele organisatie blijven aansturen.

Naast zijn aanhouding heeft de politie vrijdag ook invallen gedaan in zijn kantoor in Utrecht en woning in Maarssen. Daarbij is beslag gelegd op notitieboekjes, digitale gegevensdragers en notities. Daarnaast is de cel van Ridouan Taghi doorzocht. Op de aanhouding is geschokt gereageerd door het kabinet en advocaten.

Taghi zit sinds december 2019 vast in de EBI, de best beveiligde gevangenis van Nederland. Hij is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, dat draait om een reeks onderwereldmoorden.

