Advocaat Inez Weski neemt geen blad voor de mond en gaat tot het uiterste

Reacties op verlies Feyenoord: ‘Door achterin te blijven hangen, lok je de tegenstan­der naar je toe’

‘Feyenoord heeft de nederlaag over zichzelf afgeroepen door te vaak in de verdediging te blijven hangen en te weinig splijtende passes naar voren te geven. Te veel tikkie opzij en tikkie terug’ en ‘Eigenlijk zou er geen hond meer moeten gaan tanken en zo een stuwmeer aan benzine veroorzaken. Het is niet haalbaar helaas’: dit zijn enkele reacties van lezers op het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 22 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.