Advocaat klaagt rechtbank aan om ‘liegende rechter’

Advocaat Yehudi Moszkowicz klaagt vandaag namens een oud-bankier de rechtbank van Overijssel aan. Volgens de raadsman heeft een van de rechters in een proces-verbaal gelogen over de voortgang van een strafzaak, waardoor de bankier nu onterecht in detentie zou zitten.

Het kort geding vandaag over de vervalsing van een belangrijke processtuk vloeit voort uit een grote strafzaak tegen de voormalige oud-bankier wegens het witwassen van miljoenen euro’s in Zwitserland. Moszkowicz betoogde in die zaak dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is omdat de constructie waar de bankier gebruikt van maakte niet strafbaar zou zijn in Nederland.

Omdat de rechtbank daar een aparte beslissing over moet nemen, werd de strafzaak op 18 juni eerst aangehouden. De rechter vergat hierbij volgens Moszkowicz echter de zaak officieel te schorsen, een fout met mogelijk grote gevolgen voor de detentie van de verdachte. Het werd volgens Moszkowicz pas echt gek toen hij later in het opgemaakte proces-verbaal van de betreffende zitting las dat de juridisch belangrijke schorsing volgens de rechtbank Overijssel wél was uitgesproken op de zitting.

Camera-team

De raadsman stelt onomwonden dat het door de rechtbank opgemaakte proces-verbaal niet kan kloppen. Hij kan dat naar eigen zeggen ook bewijzen omdat de strafzaak toevallig door een camerateam was opgenomen en hij de beelden heeft bekeken.

Moszkowicz neemt de zaak hoog op omdat het opzettelijk onjuist opmaken van een proces-verbaal een misdrijf is. De advocaat heeft de rechtbank ook aangegeven dat de weergave in het proces verbaal niet klopt en tevens de beelden van het camerateam als bewijs aan de rechtbank gestuurd.

De rechter in kwestie heeft de raadsman echter onlangs laten weten dat hij nog steeds achter de inhoud van het proces-verbaal (PV) staat. ‘Ik sta voor het PV en hetgeen daarin is vermeld is juist’, aldus de rechter in een schriftelijke reactie. Moszkowicz begrijpt helemaal niets van die reactie. ,,Hij zegt hier dat groen blauw is.’’

Wraking

Moszkowicz viel van de ene verbazing in de ander toen hij de betreffende rechter door de gehele gang van zaken wraakte. Iets later bleek volgens de advocaat namelijk dat de rechter ook na zijn wraking nog een beslissing zou hebben genomen in de zaak. Ook dat is onrechtmatig. Een rechter die is gewraakt mag in een zaak geen handeling meer verrichten.

Het kort geding over de vermeende vervalsing van het proces-verbaal dient vandaag om 15.00 uur op de rechtbank in Den Haag. Moszkowicz daagt de Staat, het gerechtsbestuur van de rechtbank, de betreffende rechter en de griffier van de rechtbank. Hij wil dat het proces-verbaal alsnog correct wordt opgemaakt en de verdachte in vrijheid wordt gesteld. Dit alles op straffe van een dwangsom van 100.000 euro.

Het geschil tussen de raadsman en de rechtbank kan grote juridisch gevolgen hebben. Omdat de strafzaak volgens Moszkowicz door zijn zogenaamde preliminaire verweer niet is voorgedragen door de officier van justitie, niet hervat is door de rechtbank en ook niet is geschorst voor bepaalde of onbepaalde tijd is het volgens de raadsman zo dat het bevel gevangenhouding van de voormalige bankier op 18 juni is verlopen. Er zou nu dan ook sprake zijn van een onwettig verblijf in detentie.