Advocaat kroongetuige Nabil B. boos op NCTV over beveiliging: ‘Moeten problemen zelf oplossen’

Kroongetuigeadvocaat Onno de Jong is boos op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De advocaat van Nabil B. in het liquidatieproces Marengo zegt in een documentaire van Videoland dat de NCTV niet reageert op problemen rond zijn beveiliging.

Onno de Jong is de advocaat van drie van de bekendste kroongetuigen uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis: Fred Ros, Tony de G. en Nabil B. De Jong en zijn vrouw kwamen vorig jaar in een extreem zwaar beveiligingsprogramma terecht na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige B. bijstond.



De Jong zegt in de documentaire dat onlangs opnieuw veiligheidsissues zijn gerezen rond zijn beveiliging, maar dat hij die problemen zelf moest oplossen en dat de NCTV daar niet met hem over communiceert. Hij noemt dat ‘enorm zorgelijk voor de toekomst’.

Direct na de moord op Wiersum werd De Jong met zijn vrouw naar een safehouse gebracht. Zijn veiligheid liep gevaar, omdat ook zijn kroongetuige Tony de G. in het proces rond motorclub Caloh Wagoh explosieve verklaringen had afgelegd over Ridouan Taghi. De in december in Dubai opgepakte Taghi zou Caloh Wagoh opdrachten voor liquidaties hebben gegeven. ,,Sindsdien ben ik niet meer thuis geweest, loop ik met vier mannen op straat en zit ik een gepantserde auto”, vertelt De Jong in de documentaire De Kroongetuigeadvocaat: Het verhaal van Onno de Jong.

Einde maatregelen

Een halfjaar lang liep de beveiliging van De Jong ‘op rolletjes’, tot hij in maart tijdens een voortgangsgesprek bij de NCTV hoorde dat zijn beveiliging zou worden afgeschaald en dat hij terug zou kunnen naar zijn eigen huis. Dit zorgde voor grote onrust in het privéleven van De Jong, die omsloeg in ‘intense woede’ toen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg het einde van de veiligheidsmaatregelen per brief bevestigde. Een brief aan justitieminister Ferd Grapperhaus bood De Jong geen soelaas.

In juli voegde De Jong zich bij Peter Schouten als tweede raadsman van Nabil B. Daarmee was zijn eigen beveiliging weer gegarandeerd en was het weer 'business as usual' voor de kroongetuigeadvocaat. Ook tijdens een gesprek met Aalbersberg en Grapperhaus in juli werd de raadsman gerustgesteld over de veiligheidsmaatregelen, maar volgens De Jong komt de NCTV de gemaakte afspraken niet na.

,,We zijn twee maanden verder en er is nog niets opgelost. De dingen die geregeld zijn, zijn geregeld dankzij onszelf", beklaagt De Jong zich in de documentaire. ,,Bij de NCTV leren ze niets en communiceren ze niets. Het wordt gewoon in een donker gat gepleurd.”

Gesprek

De NCTV zegt zich niet te herkennen in het door de advocaat geschetste beeld en heeft De Jong uitgenodigd voor een gesprek. ,,Het is enorm vervelend dat deze advocaat niet gelukkig is met de wijze waarop de beveiliging, en het contact met de NCTV daarover, nu loopt. Zeker omdat beveiliging een grote impact heeft op iemands leven. Hij is daarom uitgenodigd om hierover deze week te komen praten met de NCTV. Want het werk van advocaten, officieren en rechters in deze zaken is cruciaal voor onze rechtsstaat. En zij moeten zich dus echt veilig weten”, reageert een woordvoerder van de NCTV. Hij kan niet inhoudelijk ingaan op genomen beveiligingsmaatregelen.

