Advocaat laakt controles Strafhof: Meenemen vergif is eenvoudig

Justitie kon nog geen antwoord geven op de vraag hoe Praljak aan het middel kwam en hoe hij het de rechtszaal binnen wist te brengen. Het OM in Den Haag kijkt in eerste instantie of de veroordeelde hulp had bij zelfdoding en in hoeverre er daarbij sprake is van overtreding van de Geneesmiddelenwet.



,,Meneer de rechter, ik heb gif ingenomen’’, sprak Praljak, nadat hij een slok van de substantie nam. Kort voor zijn daad kreeg de Bosnische Kroaat in hoger beroep 20 jaar opgelegd.



De prominente Servische advocaat Toma Fila, die regelmatig verdachten van oorlogsmisdaden voor het Internationale Strafhof in Den Haag verdedigt, reageert niet verbaasd. Hij zegt dat het ‘absoluut mogelijk’ en ‘eenvoudig’ is om vergif de rechtszaal binnen te brengen.