Advocaat Wiersum was bezig met eigen persoonsbeveiliging

De 44-jarige advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum, was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging. Eén collega zou hierover volgende week een gesprek hebben met persoonsbeveiligers. Tot vorige week werd de advocaat in elk geval niet beveiligd, melden goed ingevoerde bronnen. Vanochtend werd hij in de straat waar hij woonde doodgeschoten .

Als advocaat van Nabil B. (32) werd hij wel samen met zijn cliënt afgeschermd tijdens zittingen in de rechtbank. Al voor de zomer besprak Wiersum met collega’s zijn situatie buiten de rechtbank. Aanvankelijk wilde hij geen beveiliging omdat hij gewoon door de stad wilde kunnen blijven fietsen, maar hij had signalen ontvangen dat hij als advocaat van de kroongetuige doelwit zou kunnen worden. In dat kader is er ook gesproken over zijn beveiliging. Tot vorige week had hij die in elk geval nog niet. Wel surveilleerde de politie vaker dan gebruikelijk in zijn buurt in Amsterdam-Buitenveldert.

Eén advocaat, die niet met naam wil worden genoemd, bevestigt dat hij in overleg met Wiersum concreet persoonsbeveiligers heeft benaderd met de vraag of ze hem zouden kunnen gaan beveiligen. ,,Ik zou daar volgende week met deze beveiligers een gesprek over hebben.” Wiersum sprak met deze advocaat niet over concrete bedreigingen. Wel gaf hij aan dat hij zich ernstig zorgen maakte. Deze advocaat maakte uit gesprekken met Wiersum ook op dat hij er geen vertrouwen in had dat politie en justitie hem voldoende konden beschermen gezien de voorgeschiedenis met de broer van Nabil die al eerder werd doodgeschoten.

Dieptepunt

Kroongetuige Nabil B. heeft tientallen zeer belastende verklaringen afgelegd over de organisatie van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Een week na zijn presentatie als kroongetuige werd zijn onschuldige broer Reduan vermoord op zijn werk in Amsterdam. Met de moord op advocaat Wiersum, die een onberispelijke reputatie had, is een nieuw dieptepunt in de georganiseerde misdaad bereikt.