‘Advocaat Wiersum werd wekenlang door criminelen geobserveerd’

‘Levensver­wach­ting met zes jaar gestegen door schonere lucht’

0:35 De lucht in Nederland is de afgelopen dertig jaar dankzij Europees beleid een stuk schoner geworden. Zonder de maatregelen die de EU sinds die tijd heeft opgelegd, was de vervuiling met stikstof en fijnstof een stuk groter geweest en zou de gemiddelde levensverwachting in Nederland ongeveer zes jaar lager liggen. Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).