Advocaatwissel vertraagt rechtszaak tegen van misbruik verdachte hoofdofficier

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de van seksueel misbruik verdachte plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Vincent L. zich moet verantwoorden voor de rechter. L. werd al in april 2017 geschorst, maar zijn zaak loopt vertraging op door een advocaatwissel van een medeverdachte en onderzoekswensen van advocaten.

Plaatsvervangend hoofdofficier Vincent L. werd in april 2017 geschorst vanwege seks tegen betaling met een tiener. De aanklager van het Functioneel Parket in Amsterdam zou hebben betaald voor seks met een jongen van ongeveer 16 jaar. In de zaak werden in totaal twaalf verdachten aangehouden. Volgens woordvoerder Franklin Wattimena van het OM in Amsterdam heeft de zaak om verschillende redenen vertraging opgelopen.

,,In deze zaak zijn meerdere verdachten die worden bijgestaan door verschillende advocaten omdat de zaken los staan van elkaar. Een van de verdachten is gewisseld van advocaat. Dat is zijn goed recht. De wisseling heeft tot vertraging geleid in zijn zaak.’’

De advocaatwissel treft ook de zaak tegen Vincent L., omdat alle verdachten samen terechtstaan voor hetzelfde feitencomplex. Niet alleen de wissel van verdediging levert vertraging op. ,,De advocaten van de twaalf verdachten hebben onderzoekswensen ingediend die tot nader onderzoek hebben geleid. Die onderzoeken zijn uitgevoerd. De zaak tegen één verdachte (61) zal worden geseponeerd. De overige elf verdachten zullen worden gedagvaard. De zittingsdata worden nog bepaald’’, aldus het OM.

Tweede man

Vincent L. werd door de verdenking ontslagen bij het Openbaar Ministerie. Hij was sinds mei 2013 de tweede man bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Die afdeling van het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het afpakken van geld van criminelen en de strijd tegen fraude. Sinds 2008 was L. officier van justitie en hét gezicht van de aanpak van zware fraudeurs. L. was in het verleden bestuurslid bij de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.