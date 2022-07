Advocaten Nabil B.: ‘Zorg dat wij niet vermoord worden omdat we ons werk doen’

Waarom we steeds vaker een lekke band hebben op vakantie

Auto's hebben steeds vaker een lekke band in het buitenland. Tien jaar geleden ging het in 20 procent van de pechgevallen in het buitenland om een lekke band, nu is dat 29 procent. Dat meldt de Belgische mobiliteitsorganisatie VAB.

