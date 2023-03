Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong staan kroongetuige Nabil B. niet langer bij

De advocaten van Nabil B. staan hem niet langer bij in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat laat de kroongetuige weten bij het begin van de zitting dinsdag in de zaak. Het is niet duidelijk waarom Peter Schouten en Onno de Jong zijn teruggestapt.

Nabil B. liet tijdens het begin van de zitting weten dat hij een week geleden hoorde dat Peter Schouten en Onno de Jong hem niet langer bijstaan als zijn advocaten. Hij wil alleen achter gesloten deuren een toelichting geven, in verband met de veiligheid. Het was al opvallend dat beide advocaten vandaag niet aanwezig waren in de zwaar beveiligde rechtbank de Bunker.

Advocaat Peter Schouten bevestigt dat hij en zijn collega Onno de Jong de kroongetuige niet langer bijstaan. Over de reden van de breuk wil hij in verband met zijn beroepsgeheim verder geen uitspraken doen. Schouten wil ook geen commentaar geven op de vraag of het initiatief van de breuk vanuit de advocaten kwam of vanuit de kroongetuige.

Begin deze maand kwam een vernietigend rapport uit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, over de beveiliging van mensen die vermoord zijn rondom het Marengoproces. Nadat B. zich als kroongetuige had gemeld, is zijn broer Redouan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

Marengo

Deze moorden maken overigens geen deel uit van Marengo. Die zaak draait om de organisatie van hoofdverdachte Ridouan Taghi die wordt verdacht van een reeks moorden en pogingen tot moord tussen september 2015 en januari 2017. Tegen Taghi en verschillende medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Nabil B. heeft een cruciale rol in het liquidatieproces vanwege de verklaringen die hij over de organisatie heeft afgelegd.

Volledig scherm Archieffoto. Beveiliging bij de bunker in Amsterdam-Osdorp waar de zittingen in het grote liquidatieproces Marengo plaatsvinden. © ANP / ANP

Rondom Nabil B. en zijn verdediging is de afgelopen jaren het nodige gebeurd. Eerder werd hij bijgestaan door de advocaten Derk Wiersum en Bart Stapert. Die laatste stopte eind 2018 vanwege een overstap naar het Gerechtshof van Den Bosch. Negen maanden later, in september 2019, werd Wiersum doodgeschoten. In juni 2020 besloten Peter Schouten en Peter R. de Vries de kroongetuige bij te staan, eerst genoemde als advocaat, de Vries als vertrouwenspersoon. Zij kregen later gezelschap van Onno de Jong.

In de zitting van dinsdag stond een verhoor van Nabil B. op het programma. Hij zou door de advocaten van Saïd Razzouki aan de tand worden gevoeld over de verklaringen die B. over de organisatie van Taghi heeft afgelegd. De rechtbank heeft zich teruggetrokken om te beraden of de zitting verder kan zonder de advocaten van Nabil B.