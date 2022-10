Advocaten willen gehakt maken van ‘gehackt bewijs’: ‘Eerlijk proces staat op de helling’

Rotterdam­se advocaat geschorst en gelinkt aan drugs, wapens en mensenhan­del

Een Rotterdamse advocaat mag voorlopig zijn werk niet meer doen nadat bij de politie meldingen over hem zijn gedaan met betrekking tot vuurwapens en mensen- en drugshandel. Dat is vorige week door de Raad van Discipline beslist. De man is geschorst omdat de raad het onverantwoord vindt dat hij nog langer cliënten bijstaat.

27 oktober