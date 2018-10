Advocaten: onafhankelijk onderzoek naar Pinkpop-crash

Heerlenaar Danny S. schepte na afloop van Pinkpop 18 juni vier festivalgangers bij de ingang van camping B. Een 35-jarige Pinkpop-vrijwilliger uit Heerlen overleed, drie anderen raakten in een coma. Zij zijn inmiddels aan de beterende hand. De slachtoffers van het Pinkpopdrama zaten in een kringetje op de weg toen ze werden aangereden, de bestuurder zou hen te laat gezien hebben.

De grote vraag is: hoe kon de crash gebeuren? Wat deed de bestuurder? Hoe was de situatie ter plekke? Maar voor de advocaten is ook van belang: wat waren precies de tijdelijke verkeersregels, en werden die wel nageleefd? Een onafhankelijke externe toets moet daarover duidelijkheid brengen, aldus de advocaten.

Het OM onderzoekt de aanrijding, deze maand wordt het einddossier verwacht. Maar justitie richt zich vooral op de bestuurder en niet op de context ter plekke, vrezen de raadsmannen. Zo gold er een tijdelijke maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, maar onduidelijk is of en hoe die gehandhaafd werd. Ook moet duidelijk worden of de weg terecht is vrijgegeven die nacht.

,,Het is van groot belang alle feiten helder te krijgen'', zegt advocaat Raimon Maessen die de bestuurder bijstaat. ,,Dus moet er een onafhankelijk onderzoek komen. Beide partijen hebben daar recht op. De gemeente heeft als overheid in mijn optiek een verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen, ook met het oog op de toekomst. Nu lijkt ze het af te houden door op het OM-onderzoek te wachten.''

Nino Pennino is de advocaat van de slachtoffers: ,,De toedracht roept vragen op, ook over de veiligheid rond Pinkpop en afspraken daarover. Dat we daarover nog steeds geen duidelijkheid hebben, is buitengewoon jammer en helpt mijn cliënten niet echt verder.''

Met hun pleidooi krijgen ze bijval van Bert Kabel, advocaat en expert verkeersrecht: ,,Dit is een zaak met heel veel impact. Je ziet hier dat de advocaten van beide partijen erom vragen, die zitten niet vaak op één lijn. Het reguliere onderzoek richt zich vaak op de positie van het voertuig, de snelheid, het weer, het wegdek, dat soort zaken. Maar hier golden speciale maatregelen rond een festival. Het is belangrijk dat die onderzocht worden, dat zijn lessen voor de toekomst.''





Landgraaf



Een woordvoerder van de gemeente Landgraaf benadrukt dat dit niet het moment is voor zo'n extern onderzoek. Eerst wil het college van burgemeester en wethouders de eigen Pinkpop-evaluatie en het strafrechtelijk onderzoek afwachten, pas dan wordt bekeken of aanvullend onderzoek nodig is. ,,Het is niet zo dat de gemeente dat absoluut niet wil, maar de dingen moeten wel in de goede volgorde gebeuren.'' De evaluatie van Pinkpop gebeurt elk jaar, de woordvoerder verwacht de uitkomsten van deze editie binnenkort.

