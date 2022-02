Advocaten zien kentering in Nederland: seksueel wangedrag niet langer zonder gevolgen

Iva Bicanic durft te stellen dat er in Nederland inmiddels sprake is van ‘een kentering’. De oprichter van het Centrum Seksueel Geweld ziet dat seksueel wangedrag van - met name - mannen niet langer zonder gevolgen is.

Na de schokgolf die de uitzending van Boos over The Voice of Holland veroorzaakte, kreeg haar organisatie net als andere meldpunten al heel veel telefoontjes binnen.