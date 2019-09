Afgebrand huis Strijbeek was plek waar de (klein)kinderen graag kwamen: ‘Het is een ramp’

videoEen plek in de bossen, waar de (klein)kinderen dolgraag kwamen. En een fijne, aardige oma. Dat zeggen buren over de bewoonster en haar recreatiewoning aan de Daesdonckseweg in het Brabantse dorp Strijbeek, waar in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens van 6 en 9 jaar omkwamen bij een brand.

Een logeerpartij in het Brabantse dorpje Strijbeek is uitgemond in een inferno: de vlammen sloegen metershoog uit het dak en alles stond in lichterlaaie. De houten recreatiewoning is compleet verwoest door de brand die even voor middernacht uitbrak aan de Daesdonckseweg in de buurt van de Belgische grens. Een van de twee omgekomen kinderen komt uit Rotterdam en is het kleinkind van de bewoonster. De andere jongen was een vriendje, dat in de buurt van Strijbeek woonde.

De vrouw en een derde kind wisten tijdig uit de woning te ontsnappen. De oma en een vader moesten per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat zij de kinderen probeerden te redden uit de brandende woning.

De Goudfazant

De woning stond op landgoed De Goudfazant, al enige jaren de vaste verblijfplaats van de bewoonster. ,,Het was vroeger eigendom van haar vader”, weet overbuurman Leo van Dongen, die de bewoonster al zijn hele leven kent en een land- en tuinbouwbedrijf runt. De jongens logeerden bij de bewoonster. Zij is de oma van een van de twee omgekomen kinderen.

,,Ze woonden in Breda, maar kwamen hier vroeger vaak, het was hun buitenverblijf. Later heeft zij het geërfd van haar vader. Het oude huis is op een zeker moment vervangen door de houten woning, met een paardenstal ernaast. Ik schat een jaar of dertig geleden.”

Rode gloed

Van Dongen was zaterdagavond naar een feestje in Rijsbergen. Op de weg terug naar huis zag hij de brandweer richting Strijbeek rijden. ,,Op een zeker moment zag ik een rode gloed en besefte dat het dicht bij ons in de buurt moest zijn. Vanochtend hoorde ik pas van de tragedie. Het is een ramp, maar het is gebeurd”, zegt hij met tranen in de amper wakkere ogen.

Hij heeft heel regelmatig contact met de oma. ,,Ze komt hier wel eens aardbeien, eieren, aardappelen of asperges halen. En dan maken we een praatje. Haar zoons en hun kinderen ken ik ook wel, die komen heel regelmatig bij haar over de vloer. Ja, ze kwamen daar graag. Eén zoon woont in Baarle-Nassau, die is hier zelfs bijna dagelijks.” Eerder dit jaar schonk de bewoonster het landgoed via de notaris aan de jongste van haar drie zonen, die met zijn gezin in Rotterdam woont, zo meldt het Kadaster.

Verslaggever Jacques Hendriks is ter plaatse in Strijbeek waar de politie en brandweer nog volop onderzoek doen. Tekst loopt door onder de video:

Onderzoek

Hoewel er geen aanwijzingen zijn van een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag heeft de politie toch een onderzoek ingesteld. ,,Dat wordt altijd gedaan als er sprake is van een niet natuurlijke dood, in dit geval als iemand overlijdt aan een ongeval,’’ licht de politiewoordvoering toe. Dat onderzoek bestaat onder andere uit een forensisch onderzoek, een schouw van de twee lichamen en een tactisch onderzoek door de recherche. De omgeving van de woning is gemarkeerd als plaats delict, al gaat de politie niet uit van opzet.