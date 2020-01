Afgebroken tand oorzaak val acrobaten Carré

,,Hij is weer helemaal hersteld, zijn gebit is weer in orde”, aldus Van der Meijden. Osmanov had geen botbreuken of inwendige bloedingen, maar liep wel een hersenschudding op. Ook was hij in shock geraakt. De andere artiest, Kristina Vorobeva, is aan haar nek geopereerd. Volgens de theaterproducent is de operatie geslaagd, maar is het nog afwachten wat het resultaat is.