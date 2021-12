Afgeslankt en met staatssteun doorstaan de podia de coronacrisis

Horeca en cultuur zucht en steunt: wat kan er nog wél overdag? ‘Ik wil geen steun, ik wil gasten’

De horeca en cultuur in onze regio zucht en steunt nu ze vanaf zondag om vijf uur 's middags de deuren moeten sluiten. Hoe gaan ze deze nieuw lockdown in godsnaam overleven? En wat is er nog wel mogelijk voor de gasten? De eerste kerstborrels zijn al geannuleerd. ‘Het is zwaar klote, maar we geven niet op.’

27 november