Afghaan die Amerikanen neerstak op station Amsterdam hoort vonnis

De in Afghanistan geboren S. reisde op 31 augustus vanuit Duitsland naar ons land en verrichtte zijn daad naar eigen zeggen uit woede over beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed. Hij was boos op PVV-leider Geert Wilders omdat die een wedstrijd voor het maken van spotprenten van de profeet op touw had gezet.



Op videobeelden, die het OM in de rechtszaal toonde, is te zien hoe S. zich ongeveer een uur in de buurt van het station ophield. Hij ging meerdere keren het stationsplein op. Om even na 12.00 uur ‘s middags begint hij in te steken op de Amerikaanse toeristen. Na negen seconden schakelt de politie hem uit.



De agent die S. overmeesterde, schreef hem een brief. ,,Ik had je dood kunnen schieten... dat was je verdiende loon geweest. Maar dan had ik jou gegeven wat je wilde, sterven in de naam van Allah. Je bent een klootzak en ik hoop dat je lang in de gevangenis blijft zitten.”