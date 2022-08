Afghanen Javid en Sabir over hun nieuwe leven: ‘Dit is het paradijs, nergens ben je zo vrij’

Dit zwembad is al weken uitver­kocht (en dat komt niet alleen door het mooie weer)

,,Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt.” Je hoort André van Duin bijna zingen wanneer Dick Eijlander over ‘zijn’ Bosbad Putten praat. De zwembadmanager heeft alle reden om fluitend naar het werk te gaan. Het bad zit dag op dag aan het maximaal aantal bezoekers. En dat al wekenlang.

14 augustus