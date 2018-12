‘Afluisterpark veiligheidsdiensten moet wijken voor komst 5G-netwerk’

De tientallen schotels waarmee satellietcommunicatie wordt onderschept voor de Algemene Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) staan de geplande introductie van een 5G-netwerk voor consumenten in de weg.



Voor dit snelle netwerk moet namelijk de 3,5 GHz-band worden gebruikt en met die frequentie onderscheppen de Nederlandse inlichtingendiensten nu internetverkeer en telefoongesprekken, hebben Haagse bronnen bevestigd aan de NOS.



Het kabinet zit al langer met de kwestie in de maag. De Tweede Kamer wil dat er haast wordt gemaakt met de komst van het 5G-netwerk. Het snellere internet is nodig voor het aansturen van zelfrijdende auto's, robots en apparaten in huis. Het voornemen is om in 2020 een werkend 5G-netwerk te hebben.