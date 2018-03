Afname dna in onderzoek naar dood Nicky Verstappen afgesloten

De opkomst lijkt tegen te vallen. Tot en met 15 maart lieten 13.460 mannen wangslijm afnemen. De politie had in totaal 21.500 mannen opgeroepen mee te doen aan het dna-onderzoek, dat plaats had van zaterdag 24 februari tot en met gisteren.



Daarvoor waren 17.500 mannen opgeroepen in Brunssum, Heerlen en Landgraaf en omgeving en in Heibloem, het Limburgse dorp waar Nicky woonde. Nog eens 4.000 mannen kregen een oproep, die in 1998 in de buurt van de Brunssummerheide woonden, maar sindsdien verhuisd zijn.