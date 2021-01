Afpersing en extreem geweld bij Gelders fruitbedrijf: hoe raakte het verzeild in de cokewereld?

Dinsdag 21 mei, 2019. Het is een dag als alle andere bij De Groot Fresh Group. Het fruitbedrijf in Hedel, pal naast snelweg A2, distribueert ladingen fruit die vanuit Zuid-Amerika naar Europa worden getransporteerd. Een route die eveneens interessant is voor drugscriminelen, weten ook de medewerkers van De Groot. In mei 2017 vinden ze tussen een lading bananen 12 kilo cocaïne, waarna ze volgens protocol de politie bellen. Een jaar later is het opnieuw raak. Maar de vondst op 21 mei is van een andere orde. In een container, afkomstig uit Ecuador, worden tussen de bananen wel heel veel pakketjes gevonden. In totaal gaat het om 400 kilo drugs. De waarde ervan loopt in de vele miljoenen. Opnieuw wordt de politie gebeld. De drugs worden in beslag genomen en vernietigd.