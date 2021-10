Afscheidsmail agent maand binnenskamers gehouden door politietop

De medewerker, meer dan dertig jaar in dienst van de politie, beroofde zich in augustus van het leven. De politie bracht naar buiten dat het om een trieste privékwestie ging. Maar uit de brief, die al meer dan een maand bekend is bij plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer en hoofd van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg, blijkt dat de man ook problemen op het werk als reden voor zijn daad aanwees.



De man had een bekende gevraagd om na zijn overlijden een mail te versturen aan zijn chef Marjolein Smit van de Dienst Specialistische Operaties (DSO). Die afdeling is onder meer verantwoordelijk voor undercoveroperaties en getuigenbescherming. Politiechef Jannine van den Berg ontving de mail, die verstuurd is op 1 september, eveneens. Zij stuurde hem een dag later door aan plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer. Vervolgens bleef het - voor de buitenwacht - stil.