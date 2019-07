Agent doet aangifte van doodslag na wurgpoging

‘Had ik maar een tijdmachi­ne’: professor Ehrlich gelooft in reizen naar het verleden

15:01 Pieter Hulst en Gijs Groenteman ontleden teksten van Nederlandstalige hits. Ze geven antwoorden op prangende vragen die de nummers oproepen. Komen ze er zelf niet uit, dan roepen ze de hulp in van de wetenschap. Deze week Gijs over de vraag of een ritje in de tijdmachine van Dio en Sef ooit mogelijk is.