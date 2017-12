Agent gaat undercover voor gestolen fiets van Nieke uit Goor

Woensdagochtend om negen uur was het raak. Buurman Paul, ook gewaarschuwd, zag de advertentie. In Apeldoorn, 280 euro. Maar... de verkoper was alleen te bereiken per email. Wat te doen? Iemand uit Goor die zich meldde, dat zou argwaan kunnen wekken. Dus stuurde een vriendin uit De Lutte de e-mail. En het was bingo! „Hij reageerde meteen. Hij gaf telefoonnummer en adres.”



Nieke ging snel naar de politie. Agent Toon Wentink zag er een kans in. Zelden wordt een dader gevat. Maar nu was de voornaam, het telefoonnummer en het adres bekend. Bovendien betrof het een fiets met speciale kenmerken. „Wat echt onderscheid maakt, is de merknaam: Smart”, zegt Nieke. „Mijn vriend heet Mart en toen ik verliefd op hem werd, heb ik de s weggekrast.”