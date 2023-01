Agent honderden meters meegesleurd door automobilist na aanhouding

Half dorp jaagt op twee jonge ‘Rabobank’-oplichters, met succes: ‘Ontzettend mooi!’

Twee jonge bankpasfraudeurs uit Friesland zullen zich de komende tijd niet snel meer in het Twentse dorp Markelo melden. Nadat ze vrijdagmiddag een 69-jarige man opgelicht hadden, kregen ze niet alleen hem, maar ook de ogen van het halve dorp achter hen aan. In een weiland gaven ze zich na een korte klopjacht gedwee over. Een reconstructie. „Ik zag die krullen en dacht: Verrek, dat is ’m.”

27 januari