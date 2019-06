Agent Koen woest: ‘Verdachte die mij mishandelde pas over maanden voor de rechter’

Simmers uit zijn ongenoegen op Twitter. De Brabantse agent, werkzaam in de regio Tilburg, vertelt hoe hij in de nacht van zaterdag op zondag betrokken was bij een aanhouding met zwaar verzet. Op zich was de aanleiding simpel: de agent wilde samen met een collega iemand controleren. De man gaf een valse naam op, die toevallig in het systeem geregistreerd stond. De agenten wilden de ware identiteit van de man op het bureau natrekken, maar daar werkte de arrestant niet aan mee. Een minutenlang gevecht volgde. ,,Hij was dronken, beet me en pakte mijn pistool vast. Heb flink geweld moeten gebruiken en deed aangifte van mishandeling”, schrijft Simmers. ,,Verdachte moet in januari 2020 voor de rechter verschijnen. Ongelooflijk...” Hij maakt zich zorgen, omdat de aanpak van geweld tegen politiemensen prioriteit zou krijgen. ,,Een zwaardere strafeis, snel doorpakken. Ik hoop niet dat januari 2020 onder snel doorpakken valt”, zegt Simmers, die zich al vaker druk maakte om het geweld tegen hulpverleners en de manier waarop verdachten worden vervolgd. Zijn relaas kan op veel reacties rekenen. Veel mensen vinden dat agenten meer bevoegdheden moeten krijgen om gewelddadige verdachten in bedwang te houden. ,,Maar het gaat mij zeker niet om onze bevoegdheden. Het gaat over het feit dat de verdachte alweer buiten staat en in januari pas voorkomt”, reageert hij. Dat de rechter zich erover buigt is óók in het voordeel van de verdachte, vindt Simmers, want hebben hij en zijn collega’s wel gepast geweld tegen hem gebruikt?

‘Schandalig’

Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, retweet een bericht van Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB). Die noemt het ‘schandalig’ dat de beloftes om politiegeweld te bestrijden ‘zo vaak niet worden nagekomen’.



Struijs: ,,Dit staat niet op zichzelf. We zien dat het supersnelrecht bijna nooit gebruikt kan worden. Daar ligt een complexe situatie achter. Het dossier moet compleet zijn, de officiers van justitie willen geen risico lopen en de rechtbanken zijn overbelast. Het is een logistieke nachtmerrie. Maar doe geen beloftes als je het niet kunt nakomen”, zegt Struijs. ,,Dat is niet goed voor het moraal van de troepen.” Simmers beaamt dat: ,,Het is belachelijk, want nu krijg je dus dat de man alweer in vrijheid is gesteld. Misschien is hij tegen die tijd al niet eens meer in Nederland.”



Bovendien, dit soort geweld vindt volgens de Nederlandse Politie Bond vrijwel dagelijks plaats. ,,Ik ben nog niet door mijn hele mailbak gegaan, dus dit is incompleet, maar ik zag al zeven meldingen van agenten van dit weekend. Dan gaat het niet om lullige dingen, maar echt gevallen waarin serieus geweld is gebruikt”, zegt Struijs.



De agent maakt het naar eigen zeggen ‘goed’ na de zware nacht. Hij is er met blauwe plekken, schaafwondjes en spierpijn vanaf gekomen. ,,Ik moet me helaas wel laten inenten omdat zijn bloed in contact is gekomen met mijn wondjes en bloed.”