Agent krijgt op maat gemaakte oordoppen tegen knalvuurwerk

De korpsleiding verhult nauwelijks boos te zijn op het kabinet dat dikwijls de steun uitspreekt aan agenten, maar hen in de ogen van de politieleiding toch in de steek laat door af te zien van een vuurwerkverbod.



Om toch ‘goed beschermd de straat op te gaan’, is begonnen met de aankoop van ‘geavanceerde gehoorbeschermingssets’. Ze worden per agent aangemeten en zullen ook worden ingezet bij andere evenementen.



Akerboom zei eerder al voorbeelden te kennen van agenten die met tijdelijke doofheid kampten tijdens de jaarwisseling. Of die met gehoorschade thuiskwamen. ,,Gehoorbeschadiging door extreme geluidsbelasting van bijvoorbeeld knallend vuurwerk wordt hiermee voorkomen.”