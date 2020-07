Agent opgepakt met kilo coke op zak en ontslagen

Grondwater­stand herstelt zich voorzich­tig na regen

16:38 De grondwaterstand herstelt zich voorzichtig na de hevige regenbuien van de afgelopen weken. In sommige delen van het land is de stand nu zelfs hoger dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar. Maar in het midden en oosten van het land staat het grondwater nog laag tot zeer laag.