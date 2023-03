Agent Roosje voelde zich in steek gelaten bij wilde klopjacht: 'Dit kon helemaal verkeerd aflopen’

Lucht schoner, lentes zonniger: KNMI ziet duidelijke toename zonnestra­ling in voorjaar

De Nederlandse lente wordt steeds zonniger. De afgelopen tien jaar steeg de zonnestraling in de lentemaanden met bijna 5 procent. Dat stelt het KNMI in De staat van ons klimaat 2022. Schonere lucht is één verklaring.