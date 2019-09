Agent tegen Afghaanse aanslagpleger: Ik had je ook dood kunnen schieten

Jawed S. (20), een Afghaanse asielzoeker die in een opvanghuis in Duitsland woonde, kwam naar Nederland omdat hij boos was op Geert Wilders. De cartoonwedstrijd die de PVV-leider vorig jaar wilde houden, zag S. als een belediging van zijn profeet. Hij was ook kwaad dat geen Nederlander Geert Wilders weerhield van zijn plannen. S. pakte op 31 augustus vorig jaar de trein naar Amsterdam CS om daar ‘wrede en oneerlijke mensen te doden’. ,,Mijn fout was dat ik mensen heb aangevallen die niet uit Nederland kwamen.’’



De twee slachtoffers zijn uit de VS overgekomen voor de rechtszaak. De twee Amerikanen (38), van Eritrese afkomst, waren een jaar geleden samen met hun vrouwen op weg naar een huwelijk in Duitsland. Ze stonden bij een informatiebalie van de NS om te vragen welke trein ze moesten hebben, toen Jawed S. toesloeg. ,,Vond u het niet laf, hen plots van achteren aan te vallen? Ik vind het heel laf’’, zei officier van justitie Hoekstra gisteren.



Het ene slachtoffer werd in zijn arm en zij gestoken, de ander in de rug. Bij het tweede slachtoffer doorboorde het mes zijn ruggenmerg, hij liep een dwarslaesie op en zit nu nog steeds in een rolstoel. Dinsdag, op de tweede dag van de rechtbank, komen de twee Amerikanen uitgebreid aan het woord. Hun vrouwen lezen een verklaring namens hen voor. Volgens advocaat Beer, die de slachtoffers bijstaat, zijn ze naar Nederland gekomen ‘om de zaak af te sluiten’. ,,Maar dit is heel moeilijk voor ze. De man heeft geen spijt, zou het zo weer doen. Dit is kwaadaardig.’’ Beer zal namens de slachtoffers een schadevergoeding vragen.