Agenten fatale arrestatie Mitch Henriquez gaan in hoger beroep

De rechter stelde in het vonnis dat de agenten een grote fout met zeer ernstige gevolgen hadden gemaakt. Wel wees hij op de bijzondere situatie van agenten. ,,Als er onrust of gevaar dreigt kan een burger weglopen. Maar een agent niet.''



Het Openbaar Ministerie noemde de agenten wel schuldig, maar vond dat er geen straf opgelegd moest worden. Het OM gaat dan ook niet in beroep tegen het vonnis. De uitspraak geeft volgens het OM geen aanleiding voor verdere juridische stappen. ,,Het OM concludeert dat de rechtbank op de meeste punten het standpunt van de officieren van justitie volgt. En waar de rechtbank daarvan afwijkt, is dit begrijpelijk beargumenteerd'', staat in een toelichting.



De twee agenten zaten tijdens de hele rechtszaak afgeschermd en anoniem in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Ze werden aangeduid als DH01 en DH02. Hun identiteit wordt afgeschermd omdat zij en hun families na de arrestatie zwaar bedreigd zijn.