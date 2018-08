Agenten gaan actievoeren in het centrum van Amsterdam

Vragenuurtje

Zaterdag volgt een actie in Sittard rond de voetbalwedstrijd tussen Fortuna en FC Utrecht. Daarna hebben de bonden acties gepland rond Utrecht Centraal op maandagmorgen en dinsdag bij de Tweede Kamer in Den Haag rond het eerste vragenuurtje na het zomerreces. De vergadering gaat gewoon door, kondigde Kamervoorzitter Khadija Arib eerder aan.



De bonden zeggen dat agenten door de hoge werkdruk niet meer kunnen instaan voor de veiligheid. Daarom is er een betere CAO nodig. ,,De gemiddelde burger zal zich veilig voelen op Utrecht Centraal en de meeste andere stations, maar daar is wel forse politie-inzet voor nodig. De politie wil paraat kunnen staan om het spoor nu en in de toekomst veilig te houden”, aldus een woordvoerder namens de bonden.