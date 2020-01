Agenten hebben straks geen slotenmaker meer nodig: en dat scheelt miljoenen

De nieuwe methode wordt in Limburg met succes toegepast en bespaart de politie ruim 100.000 euro op jaarbasis. Andere politie-eenheden tonen ook interesse in de nieuwe aanpak. Landelijk zou de besparing kunnen oplopen tot meer dan twee miljoen euro per jaar.



Een pand binnenvallen komt de politie vaak op een pittige rekening te staan. Meestal roept de politie de hulp in van een slotenmaker, die tussen de 200 en 250 euro rekent om langs te komen. Wordt een deur met grof geweld open geramd, kan de rekening tot in de duizenden euro’s lopen.