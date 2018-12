Agenten verdacht van lekken van info aan drugscriminelen Almelo

De jonge agenten behoren tot dertien verdachten die vandaag en morgen voor het eerst voor de rechter verschijnen in niet-inhoudelijke zittingen. Het zou gaan om de in Almelo woonachtige politieagenten K. en E., die in april van dit jaar al werden aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim.



„Die bende kreeg van de agenten onder meer te horen naar welke adressen de politie onderzoek deed vanwege mogelijke wietplantages’’, verklaarde een bron eerder tegen deze krant. K. en E., beiden van Turkse komaf, werden in april korte tijd vastgehouden om het onderzoek niet te schaden. Kort daarna werden ze vrijgelaten, omdat er geen reden was om ze nog langer vast te houden.

Iedereen had een taak

Iedereen in de bende had volgens justitie een duidelijke taak: de één lekte informatie vanuit de politie, de ander verkocht wiet aan coffeeshops en een derde installeerde de technische benodigdheden. Ook zijn er een aantal personen die de leiding hadden. In totaal heeft justitie 49 betrokkenen in beeld, bleek vandaag in de Almelose rechtbank.



Dertien mannen - tussen 26 en 49 jaar - worden verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Sommigen zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en zware mishandeling. 36 andere verdachten, uit de ‘periferie’ van de bende, wachten op ‘eigen’ strafzittingen.



18.000 pagina's strafdossier