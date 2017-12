'Agentenpester' gaat ook in de cel de fout in

Marciano kreeg twee jaar geleden landelijke bekendheid door zijn filmpjes waarin hij de politie treiterde. Hij liet zichzelf zien in een gestolen politie-uniform en jende agenten op straat. Uiteindelijk werd hij opgepakt voor het bedreigen van een agent. Eerder dit jaar werd hij ter observatie naar het Pieter Baan Centrum gestuurd. De afgelopen tijd zat hij vast voor verboden wapenbezit en bedreiging. Dinsdag moet hij voorkomen.

Achter gesloten deuren heeft hij zijn leven niet gebeterd. Dat blijkt op de Instagram-account van 'hoofdagent Said'. Marciano heeft hier video's geplaatst van mede-gedetineerden en zichzelf. In een video roept hij iemand en glijdt er vervolgens een touwtje met een pakketje eraan onder zijn celdeur door. ,,Bajespost'', zegt Marciano. Wat erin zit, is niet duidelijk, maar hij lijkt bezig met de voorbereidingen voor het draaien van een joint. Even later laat hij kleding zien en drie paar sneakers. ,,Alleen maar designer man'', mompelt de Lelystedeling.

Filmpjes niet verwijderd

Dit mag niet, laat een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten. ,,Het bezit en gebruik van telefoons in penitentiaire inrichtingen is niet toegestaan." Naar aanleiding van de filmpjes op Instagram - waar deze krant de DJI op wees - is actie ondernomen. Wat er precies is gebeurd, kan ze niet zeggen. In elk geval is de cel van Marciano doorzocht. Opvallend is dat de filmpjes niet zijn verwijderd. Na het telefoontje van deze krant is er zelfs een bijgekomen.