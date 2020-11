Agnes zet met hologram de doden in levenden lijve naast hun kist: ‘Ik kreeg kippenvel’

Te laat met bezorgen in coronatijd: drie afhaalres­tau­rants dicht in Harderwijk

9:08 Drie afhaalrestaurants in Harderwijk moeten de deuren twee weken dichthouden omdat de corona-noodverordening is overtreden. De drie zaken in de binnenstad waren na één uur 's nachts nog geopend voor het afhalen en bezorgen van bestellingen.