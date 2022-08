Agractie-voorman: Meermaals gebeld met premier Rutte, maar geen toezeggingen

Premier Mark Rutte heeft gisteren en vandaag gebeld met voorzitter Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie Nederland. De premier deed in die gesprekken geen toezeggingen om het stikstofconflict vlot te trekken. Dat zegt Kemp donderdagmiddag in een video die is verspreid via sociale media.

,,Gisteren heeft Mark Rutte me gebeld”, vertelt Kemp van de belangenorganisatie in de video. ,,We hebben een lang gesprek telefoongesprek gevoerd. We hebben een stevig gesprek gevoerd over de rol van bemiddelaar Johan Remkes.” De premier zou hebben geweigerd Remkes terug te trekken als gespreksleider.

Rutte wilde volgens Kemp in dat eerste telefoongesprek ook inhoudelijk geen enkele toezegging doen op het stikstofdossier. Dat zal ook vrijdag, tijdens het gesprek met alle boerenorganisaties niet gebeuren, aldus de Agractie Nederland-voorman. ,,Dit zijn voor ons cruciale punten.”

Geen knopen doorhakken

De premier zou hebben benadrukt dat er vrijdag bij het verkennende gesprek met Remkes en het kabinet geen knopen hoeven te worden doorgehakt, maar dat er nog maanden zijn om door te praten.

In een tweede belronde donderdagmorgen tussen Rutte en Kemp is gesproken over het boerenoverleg woensdagavond. ,,Maar met lege handen, zonder vertrouwen in de rol van de heer Remkes, zonder enige toezegging vanuit het kabinet kunnen wij op dit moment niet in gesprek gaan.”

Kemp besluit: ,,Mocht Mark Rutte openingen willen bieden, dan kan hij me altijd bellen. We hebben belang bij constructieve oplossingen. We gaan ons niet laten piepelen en met een kluitje in het riet laten sturen.”

Quote Mocht Mark Rutte openingen willen bieden, dan kan hij me altijd bellen Voorzitter Bart Kemp van de activistische boerenorganisatie Agractie Nederland