Air Europa over Schiphol: Per ongeluk kapingsalarm geactiveerd, het spijt ons zeer

Op luchthaven Schiphol is vanavond groot alarm geslagen nadat een gezagsvoerder van een vliegtuig per ongeluk het kapingsalarm had geactiveerd. Dit zorgde ervoor dat de hulpdiensten massaal werden opgeroepen en dat een deel van het vliegveld werd afgesloten. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa biedt excuses aan voor het ongemak. ,,Het spijt ons zeer.” Het vliegtuig gaat alsnog in de loop van de avond vertrekken.

De Koninklijke Marechaussee maakte aan het begin van de avond melding van een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig, dat richting Madrid zou vertrekken. Er waren ruim twintig passagiers aan boord die tijdelijk geen kant op konden. Ruim anderhalf uur na de melding werden zij en de crewleden veilig uit het toestel gehaald.



Bronnen binnen veiligheidsdiensten lieten aan deze nieuwssite weten dat er een zorgelijke melding binnenkwam van een kaping. Uiteindelijk is daar nooit sprake van geweest, het blijkt te gaan om een (waarschijnlijk duur) foutje van de gezagsvoerder van het vliegtuig.

Vluchten vertraagd

Een zwaarbewapend arrestatieteam kwam desondanks onmiddellijk ter plaatse. Ook twee traumahelikopters werden opgeroepen, maar die bleken uiteindelijk niet nodig. Alle vluchten zijn op last van de autoriteiten vertraagd. Pier D was tijdens het incident gesloten, maar ging in de loop van de avond weer open.

‘Hoop dat het goed afloopt’

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zat ten tijde van het incident in een plenaire vergadering, maar die werd stilgelegd zodat hij direct in contact kon blijven met de Marechaussee. Later op de avond liet hij weten tevreden te zijn over de hulpverlening. ,,Onder de indruk van scherp en alert optreden autoriteiten en diensten; landelijk en lokaal. Complimenten overgebracht aan Burgemeester Schuurmans-Wijdeven.”

Premier Rutte, die op werkbezoek was in Overijssel, maakte zich zorgen om de situatie op Schiphol. ,,Daar is iets aan de hand, we zoeken uit wat er aan de hand is. Ik laat mij op de hoogte houden. Het is nu even multitasken. Ik hoop dat het goed afloopt”, meldde de premier, toen nog niet duidelijk was wat er speelde op de luchthaven.

Sirenes

Schiphol ging na de melding van de kaping over tot drastische maatregelen. Diverse gates werden afgesloten en passagiers werden op flinke afstand gehouden. Er waren veel sirenes te horen en zwaailichten te zien op de wegen richting de luchthaven.

Een AD-verslaggever ter plaatse meldde dat op de luchthaven zelf geen sprake was van grote paniek of chaos.

GRIP 3

Door de hulpdiensten werd al vrij snel GRIP 3 afgekondigd. Dit betekent dat het welzijn van grote groepen mensen binnen één gemeente mogelijk in gevaar is.

In deze situatie komt de burgemeester in beeld. Hij of zij laat zich ondersteunen door een team met vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

Camera’s uit

Volgens reizigers speelde het incident zich af bij gates D en E. Pier D werd op last van de luchthaven volledig afgezet. De camera’s van de Schipholtunnel werden op last van de verkeerscentrale afgesloten.

Nadat de passagiers en bemanning veilig uit het toestel van Air Europa waren gehaald, verlieten de hulpdiensten Schiphol.

Geruchten

Op sociale media werd direct na het incident van alles gesuggereerd, maar op die berichten kon een woordvoerder van de Marechaussee lange tijd niet ingaan.

Een gelijktijdig incident op Utrecht Centraal was in elk geval loos alarm en had niets te maken met de problemen op Schiphol, meldt ProRail.

Volledig scherm Schiphol © EPA