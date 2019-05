Airbnb-exces in Amsterdam: zeecontainers als hotel verhuurd

Een nietsvermoedende Engelsman, Ben, had op online bemiddelingssite Airbnb één van de containers gehuurd, die achter restaurant Dauphine bij Amsterdam Amstel was geplaatst. Hij betaalde daarvoor 134 euro, aldus AT5. Bij aankomst stond de toerist met open mond naar het optrekje te kijken waaraan hij dat geld had vergooid. Een zeecontainer met, dát wel, beslapen bedden. ,,We deden de deur open en keken naar binnen, deden de deur op slot en gingen weg. Toen hebben we een hotel genomen.’’



Toen verslaggevers van de lokale zender zondag aankwamen bij een andere zeecontainer in Amsterdam-West, wilden medewerkers van de gemeente het illegale hotel net wegslepen. Na klachten van buurtbewoners, bleek namelijk dat er geen vergunning door het stadsdeel was afgegeven voor de plaatsing. De eigenaar van de container bleek onvindbaar.



