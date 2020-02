Airbnb gaat gemeenten helpen met handhaven toeristische verhuur

Airbnb gaat vrijwillig advertenties van verhuurders verwijderen als daar geen registratienummer in staat. Dat heeft medeoprichter van Airbnb Nathan Blecharczyk bekendgemaakt. Gemeenten kunnen zo beter handhaven op illegale verhuur en overlast. Airbnb kondigt ook aan dat er een overlastmeldlijn komt, dat in alle gemeenten toeristenbelasting betaald gaat worden en dat het data gaat delen met gemeenten.

Airbnb-hosts die hun woning aan toeristen verhuren, zijn onder de aankomende Wet toeristische verhuur verplicht om een registratienummer te vermelden in hun advertentie. Doordat dit nummer herleidbaar is tot een adres, kunnen gemeenten handhaven op eventuele illegale verhuur of overlast. Onder de nieuwe wet is Airbnb echter niet verplicht om advertenties zonder zo’n registratienummer te weigeren.

Door dat wel te gaan doen, wil Airbnb de aankomende wetgeving steunen en een geste doen naar gemeenten die worstelen met problemen door toeristische verhuur. ,,De huidige problemen zijn niet goed voor steden, hosts en ons bedrijf’’, aldus Becharczyk. ,,Ik wil naar een win-win-situatie toe.’’ Hoe de juistheid van de ingevoerde registratienummers geverifieerd moet worden en door wie, wordt dit jaar verder uitgewerkt.

Blecharczyk wil de overlast aanpakken door met ingang van maandag een 24 uur per dag bereikbare overlastmeldlijn voor buurtgenoten van verhuurders in te stellen. Een ‘rapid-response-team’ zorgt dat klachten en zorgen naar de verhuurders worden teruggekoppeld. Huurders die vaker in de fout gaan, worden afhankelijk van de overlast na twee of drie meldingen geweerd van het platform.

Geluidssensoren

Ook gaat het bedrijf vanaf volgende maand experimenteren met geluidssensoren, die zowel de huurders als verhuurders een seintje geven als er lange tijd veel geluid wordt geproduceerd. ,,Op die manier willen wij mensen bewust maken van hun impact op de omgeving vóórdat er klachten komen’’, zegt Blecharczyk.

Gemeenten krijgen voortaan ook data van Airbnb over het aantal verhuurde woningen, de locaties van die woningen en het aantal boekingen. ,,Wij hopen dat gemeenten daardoor proportioneel en gebaseerd op feiten gaan handhaven’’, aldus Blecharczyk. ,,Toen wij in Amsterdam een maximum van zestig verhuurdagen per jaar invoerden, was dat uniek. Dat de gemeente daar dertig van maakte, vinden wij bijvoorbeeld niet proportioneel.’’