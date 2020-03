Ajax-fan Jopie (63), die honderden steunbetuigingen kreeg, is overleden

Gisteravond liet de familie op zijn Facebookpagina weten dat Jopie is overleden. Stichting Vakjoe, die laatste wensen van zieken in vervulling laat gaan, onderhield contact met Verstegen en laat weten dat het ‘opeens snel is gegaan’. De Ajax-fan wil zich laten begraven in een kist die door zijn zoon Nick in het rood met wit is geschilderd, de kleuren van zijn geliefde voetbalclub.



Met hulp van de stichting kon de familie Verstegen op zondag 2 februari live kijken naar de wedstrijd Ajax-PSV in Amsterdam. Het onthaal in het supportershome was groots. ,,De muziek ging uit en ik werd welkom geheten’’, vertelde Jopie begin maart nog aan deze site. ,,Schitterend. Daarna kreeg ik een spandoek van 2,5 bij een metertje of 7. Met Johan Cruijff erop. In 2015 is dat eens gestolen geweest, de fans haalden het terug. Nu heb ik het dus. Ik heb er al biedingen op gekregen, maar ik houd het mooi zelf. Als ik dood ben, gaat het naar een van mijn zoons.’’



In januari plaatste hij een berichtje op sociale media. Als hart onder de riem zou hij zo graag kaarten ontvangen van andere fans, schreef hij. Die oproep leidde tot meer dan 700 steunbetuigingen die nu allemaal aan waslijntjes in zijn kleine huis hangen. ,,Er waren mensen bij die hun hele levensverhaal vertelden’’, zei hij. ,,Ik heb soms echt zitten janken.’’ Een hele klas ging voor Jopie aan het knutselen. ‘Ik vind het zielig’, schreven ze bij hun tekening. Of: ‘Ik hoop dat u een fijn leven hebt gehad.’