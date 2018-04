Al 46 jaar vermiste Ria staat nu in Interpol-databank

De zoektocht naar Ria, die nu 72 jaar oud zou zijn, kwam onlangs in het nieuws door het verhaal van rechercheur Piet Noorlander. Hij houdt zich sinds enkele jaren bezig met de zoektocht naar langdurig vermiste personen en raakte gefascineerd door het verhaal van Ria. Toen ze in december 1971 spoorloos verdween, liet ze haar kinderen (een tweeling van vier en een kind van één) en haar echtgenoot achter in hun huis in Koudekerk. Nooit werden aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.



Noorlander heeft zich er voor ingespannen dat de zaak internationale aandacht zou krijgen. Zo liet hij door Britse experts een verouderingsfoto maken. Die staat nu op de site van vermiste personen van Interpol. Die dienst heeft ook de beschikking over een dossier met alle bekende informatie over de vrouw. Zodra zij zich vanaf nu bij een controle meldt, bijvoorbeeld als ze een vliegtuig wil nemen, krijgt de Nederlandse politie direct een melding.



Naar aanleiding van het verhaal van Noorlander in deze krant meldden zich de afgelopen weken al diverse mensen met bijzondere herinneringen aan Ria. Zo meldde zich een jeugdvriend, die graag met de dochters in contact wilde komen. Hij bleek nog 12 foto's van haar te hebben. De dochters hadden het altijd met slechts twee foto's van hun moeder moeten doen.