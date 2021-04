Al dat vergader is doodvermoeiend: ga eens rap aan het échte werk

Zouden er ook mensen zijn die het leuk vinden om te vergaderen? Die ’s ochtends als ze uit bed komen denken: ha, vandaag de hele dag met collega’s zo’n bedompt hok in of lekker uren achter elkaar hangouten, yes!



Toen een vriend vertelde dat hij tegenwoordig de werkweek zo’n beetje videobellend doorkomt door alle meetings die hij heeft, kreeg ik spontaan meelij, om hem vervolgens te vragen wanneer hij in vredesnaam dan nog wérkt.