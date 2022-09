Al die jaloerse kritiek op de voltijdsbonus, bah!

Reportage Steeds meer alleen­staan­de asielkinde­ren: ‘Wanneer mogen mijn ouders overkomen?’

Nu steeds meer asielkinderen alleen naar Nederland komen, wordt ook het werk voor de IND-medewerkers in Den Bosch zwaarder. Het is de enige plek in Nederland waar eenzame asielkinderen tussen de zes en twaalf jaar worden gehoord.

24 september