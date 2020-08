Al ruim 160.000 euro ingezameld voor Poolse kinderredder

De teller stond vanmorgen vroeg op 156.731 euro en vlak voor elven alweer op 160.903 euro. Veel donateurs laten een boodschap achter. Ze prijzen zonder uitzondering Kolczynski’s reddingsactie en spreken van een heldendaad.

Het streefbedrag van de crowdfundingactie was 35.000 euro. De inzamelingsactie is georganiseerd door Martina Janasz uit Den Haag. Zij was zo aangedaan door het nieuws dat ze onder andere via social media op zoek ging naar gegevens over het gezin van Kolczynski. Uiteindelijk lukte het haar die te vinden en ontdekte ze dat het gezin het niet breed had. Zij zegt hen te willen helpen met de kosten van de begrafenis en het repatriëren van het lichaam en onderhoudt contact met de familie in Polen.

Het drama rond de 37-jarige Pool Marcin Kolczynski speelde zich zondag af in de Noord-Hollandse badplaats Julianadorp. Marcin was alleen op het strand toen hij drie kinderen in het water in de problemen zag komen. Marcin was op een onbewaakt stuk strand (dat wil zeggen: zonder strandwacht of signaleringsvlaggen). Hij had een vrije dag en had zijn vrouw Monika op dat moment net aan de lijn. ,,Het laatste wat hij tegen zijn vrouw zei was: ‘Er is iets aan de hand met kinderen in het water, ik moet ophangen”, verklaarde Martina Janasz tegen deze site.



Marcin ging het water in, wist de kinderen te redden maar kwam zelf in een muistroom terecht en verdween uit zicht. Een reddingsactie werd op touw gezet. Marcin spoelde een uur later aan, leefde nog, maar overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

