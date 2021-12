Al twaalf aanhoudingen om fraude met QR-codes: ‘OM neemt het erg hoog op’

Video Marengo-verdachte Saïd Razzouki uitgele­verd aan Nederland en overge­bracht naar de EBI

Saïd Razzouki is vandaag door Colombia uitgeleverd aan Nederland en is inmiddels overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag bekendgemaakt bij de hervatting van het liquidatieproces Marengo, waarin hij samen met Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

7 december