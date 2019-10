Alarm om Frans en Duits op middelbare school

Daarom pleiten critici voor moderner taalonderwijs. Nu spreken ze na al die lesjaren de vreemde talen veelal nauwelijks, constateren deskundigen. ,,Leerlingen durven vaak niet eens de taal te spreken. Als ze op vakantie gaan, moeten ze dat nog helemaal leren. Dat hoor je van bijna alle leerlingen”, zegt Marjolijn Verspoor, hoogleraar tweede taalverwerving.



Leerlingen moeten meer in de vreemde taal worden ondergedompeld. ,,We moeten scholieren uitlokken de nieuwe taal te gaan gebruiken en bestuderen”, stelt Sebastiaan Dönszelmann, lerarenopleider aan de Vrije Universiteit en docent. ,,Leerlingen kunnen zoveel meer dan alleen invuloefeningen en examentraining. Die zijn heus zinvol, maar laat ze toch vooral met taal spelen, trainen, interviews afnemen, of taal uit de media analyseren en hun eigen taalgebruik bestuderen. Dat maakt hen behalve vaardiger ook bewuster.”



Diverse onderzoeken tonen aan dat het effectiever is om een taal op een andere manier te leren, met meer aandacht voor communicatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld al op tweetalige scholen, waar veel vakken in het Engels worden gegeven.



Vergelijk het met vluchtelingen die zonder enige kennis van het Nederlands op school komen, zegt Carmen Meester van Dynamic Language Learning. ,,Die leren in anderhalf jaar in een reguliere klas de taal. De juf zegt: ga maar in de kring zitten, wijst de kring aan en die kinderen snappen dat.” Met gebaren, herhaling en simpel woordgebruik pikken de leerlingen als vanzelf veel op.