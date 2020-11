Alarm over nieuw muggenvirus: ‘Topje van de ijsberg’

Het westnijlvi­rus is hier en we komen er niet meer vanaf: hoe gevaarlijk is het?

16 oktober Voor het eerst is officieel vastgesteld dat iemand in Nederland het westnijlvirus heeft opgelopen. Het gaat om een man in de regio Utrecht, die waarschijnlijk door een mug is gebeten. Hoe kan dat? En hoe gevaarlijk is westnijlkoorts? Vijf vragen.