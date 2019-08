Alarm over onverzekerde elektrische voertuigen uit het buitenland

Fors meer incidenten met lachgas in verkeer

11 augustus Steeds vaker gebruiken mensen lachgas terwijl ze deelnemen aan het verkeer. Dat concludeert de NOS, die er cijfers over opvroeg bij de politie. Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, blijkt dit jaar tot nu toe al 2,5 keer zo hoog als in heel vorig jaar.